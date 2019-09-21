السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار التكييفات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ8400 جنيه

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:27 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
شهدت الأسواق المحلية، صباح اليوم السبت، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون خلال موسمي الصيف والشتاء، ومنها: أجهزة التكييف.

وسجل سعر تكييف شارب 1.5 حصان بلازما - بارد وساخن - 8400 جنيه، فيما سجل سعر شارب 2.25 حصان إسبليت - بارد وساخن - إستاندرد 10.950 جنيه، وشارب 3 أحصنة ديجيتال إسبليت - بارد وساخن - بريميم 12.600 جنيه، وتكييف تورنيدو 1.5 حصان إسبليت بارد بسعر 6700 جنيه.

بينما سجل سعر تكييف يونيون أير - ساخن وبارد - 1.5 حصان 6.555 جنيه، وسجل سعر تكييف كاريير 53KHCT-12 سبلت بارد فقط 1.5 حصان 7.500 جنيه.

وقال المهندس منصور حسين، أخصائي تبريد وتكييف بإحدى التوكيلات التجارية لصيانة التكييفات، يجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء التكييف وكيفية التعامل معه، ومن أهمها: اختيار التكييف المناسب لمساحة وحجم الغرفة، بحيث لا تقل سعة حصان التكييف عن مساحة الغرفة، مع تجنب شراء الأنواع الغير معروفة، والأنواع التي ليس لها قطع غيار وصيانة.

وأشار "حسين" إلى أنه يجب بعد شراء التكييف المناسب ضبط حرارته على درجة متوسطة مثل 21 درجة، لتقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على عمر التكييف، مع التنظيف المستمر لفلاتر الهواء كل فترة؛ للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

وأوضح أن كل مساحة لها سعة محددة من الأحصنة، وعلى سبيل المثال:
- تكييف 1 حصان، يحتاج مساحة غرفة 8 أمتار مربع.
- تكييف 1.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 12 مترًا مربعًا.
- تكييف 2.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 20 مترًا مربعًا.
- تكييف 3 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 23 مترًا مربعًا.
- تكييف 4 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 30 مترًا مربعًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

"مظاهرات فشنك".. الإخوان تفبرك احتفالات الشعب بفوز المنتخب على زيمبابوي

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار فساتين النجمات في مهرجان الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

هزة أرضية تضرب القاهرة

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

العثور على أكبر هرم بالعالم.. "مخبأ" فى جواتيمالا

هزة أرضية تضرب القاهرة

On sport مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر «السوبر» اون سبورت الزمالك ضد الاهلي يلا شوت لايف

أيام زمان

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الصحة

مياه الصنبور تهدد 100 ألف أمريكي بالسرطان

تناول الأطفال للجلوتين مرتبط بإصابتهم بالسكري

دراسة: السمنة تتسبب فى تلف الأوعية الدموية

أفضل 6 وجبات لسد الجوع أثناء "الدايت"

الرئيس نيوز

عمرو أديب يعرض تسجيلاً صوتياً لعناصر الإخوان يكشف فشل دعوات التظاهر

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. كتائب تروج لفيديوهات قديمة في التحرير

فضيحة الشرق ومكملين.. المصريون يصدمون قنوات الإخوان

هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

منوعات

احذر مسكن آلام يحول دماء أمريكية إلى اللون الأزرق

صور نادرة لـ رونالدو في طفولته تشعل السوشيال ميديا

أجمل رحلات السياحة النسائية لعام 2020

ثانى حالة إصابة بشلل الأطفال فى الفلبين

كشكول

تحويل المرحلة الاعدادية بمدرسة الإيمان بالعمرانية لفترة مسائية

أولياء أمور مدرسة بالجيزة يناشدون الوزير: نقلوا أبنائنا تعسفيا

بالصور.. وكيل تعليم الفيوم يتفقد عددا من المدارس

بالصور.. حفل لتكريم قيادات الجيزة التعليمية التي بلغت سن المعاش

إسلام سياسي

القبض على نجل سعد الكتاتنى بـ 6 أكتوبر

بسيجارة حشيش وشعار الجماعة.. شاب إخواني يسخر من حالهم خلال 6 سنوات

صفعات على وجه الإخوان.. استطلاع رأى على قناة الجماعة يفضح فشلهم

مرصد الأزهر يطلق حملة "وطني" للتوعية بقيمة الوطن


زيت وسكر

القوى العاملة: فض إضراب عمال “ستيا” بالإسكندرية وصرف جزء من الحافز

الاتحاد الأوروبى يوافق على تمويل 8 مشروعات زراعية

القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية

السعودية : منح تأشيرة خروج نهائي للوافد حال عدم وجود قيود أمنية أو قضائية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
المزيد

الثقافة

الأحد.. اختيار صنايعية مصر بالفسطاط

زوجة جلال أمين: رفض دخول مستشفى فى آخر حياته وقال «سيبونى وسط ولادى»

زوجة سيد حجاب: لم يفكر فى شراء «مدفن» وقال: «لا يكتب سيرته الذاتية غير المقبل على الموت»

غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثامن من البرنامج الثقافى بمغاغة

صفحتنا ع الفيس بوك