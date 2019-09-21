تراجع أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ63.20 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط فى بداية تعاملات اليوم السبت، بفعل تجدد المخاوف بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية، لكن العقود الآجلة حققت مكاسب أسبوعية، مع تسجيل برنت أكبر زيادة أسبوعية له منذ يناير كانون الثاني، بعد هجوم على صناعة الطاقة السعودية مطلع الأسبوع.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 63.20 دولار للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 58.09 دولار للبرميل.



وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بنحو 14 منصة.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني في تداعيات لحادث "أرامكو" السعودية.



وفي يوم السبت الماضي نشب حريق في معامل شركة أرامكو السعودية، ما أسفر عن انقطاع نصف إنتاجها.



