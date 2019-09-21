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محافظات

شاهد.. هدوء تام بشوارع وميادين بنى سويف

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:14 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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شهدت شوارع وميادين محافظة بني سويف بمراكزها السبع، حالة من الهدوء التام حيث تسير الحياة كما هو المعتاد عليها دون وجود أي مشكلات أو تجمعات لأشخاص في مختلف المناطق.

ويشهد ميدان المديرية وسط مدينة بنى سويف والذى يعد من أكبر ميادين المحافظة حالة من الاستقرار والهدوء التام وسهولة مرورية دون وجود أى عوائق أو مشاكل، وكذلك ميدان الزراعيين بشارع عبد السلام عارف.

كما تشهد شوارع مدينة بنى سويف سيولة مرورية بجميع الأنحاء، وانتشار رجال المرور لتنظيم حركة مرور السيارات في الشوارع الرئيسية، بعد خروج معظم الأسر لقضاء عطلة يوم الجمعة وقبل ساعات قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد وبعد الانتهاء من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك وفوز الأهلى بكأس السوبر المصري.

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