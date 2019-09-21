بالصور.. تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاد "مريم" شاكر

احتفل النجم تامر حسني في احد السهرات الخاصه بعيد ميلاد "مريم" أحمد شاكر داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة وسط حضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.



وجاء اختيار تامر حسني للحفل بناءًا علي رغبة "مريم" الذي كان من أحلامها حضور "تامر" نجمها المفضل حفل ميلادها، ووصل الي الحفل وسط استقبال شديد من الحضور الذين التفو حول نجمهم المفضل لالتقاط الصور السيلفي والتذكاريه معه.



وقام بتنظيم الحفل بلال التحيوي ميديا ميوزيك وصعد "تامر" الي مسرح الحفل واستمر في غناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من وصلات الرقص بين الحضور وأجواء من البهجة واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.