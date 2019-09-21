الهدوء يسيطر على شوارع وميادين الإسكندرية

سادت حالة من الهدوء في شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بعد إنتهاء احتفالات النادي الأهلى بالفوز بكأس السوبر المحلي.



ولم تشهد شوارع الإسكندرية اليوم أي تجمعات، بخلاف حركة الأفراد والسيارات الطبيعية بالشوارع والميادين الرئيسة سواء بسيدي بشر شرق الإسكندرية، ومحطة الرمل بوسط، والعجمي بغرب الإسكندرية.



وكان قد شهدت شوارع الإسكندرية تجمع جماهير قطبي الكرة المصرية اليوم بالمقاهي والأندية لمشاهدة المبارة، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي، ليحتفل جماهيره بشوارع الثغر في فرحة بإحراز اللقب.