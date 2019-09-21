بالصور.. الهدوء يسيطر على شوارع وميادين أسيوط

تسود حالة من الهدوء بشوارع محافظة أسيوط وسط انتظام حركة السير بكافة أرجاء المحافظة.



وتشهد شوارع المحافظة انتظام في الحركة المرورية وعدم وجود أي مظاهر لتجمهر مواطنين وهدوء ميادين المحافظة وشوارعها.



وأكد مصدر بديوان عام محافظة أسيوط أن، غرفة عمليات المحافظة لم ترصد أي مظاهر من أي نوع بشوارع المحافظة وسط غياب احتفالات المواطنين بفوز النادي الأهلي.



وأوضح المصدر أن، غرفة عمليات المحافظة تتابع بشكل مستمر الأوضاع بالمحافظة.