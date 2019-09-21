بالصور.. هدوء فى شوارع محافظة مطروح

تشهد محافظة مطروح، حالة من الهدوء في جميع أرجاء المحافظة، حيث يمتلئ كورنيش مطروح بالمصطافين قبل بدء الدراسة وانتهاء العطلة الصيفية.



يذكر أن محافظة مطروح شهدت هذا العام إقبال المصطافين على الشواطئ للاستمتاع بالعطلة المصيفية، ومن أشهر الشواطئ إقبالا، شاطئ روميل، شاطئ الغرام، شاطئ كليوباترا.



وشهدت محافظة مطروح هذا العام تطوير الحدائق العامة "الغزالة، كليوباترا، العوام"، بالإضافة إلى إسناد أعمال البنية التحتية إلى الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تطوير شاطئ كليوباترا والغرام والأبيض الجديد لكي تليق مطروح بمكانتها السياحية.