بالصور.. الهدوء يسيطر على ميدان الشهداء بأسوان

سادت حالة من الاستقرار والهدوء فى ميدان الشهداء بجوار محطة سكة الحديد وسط مدينة أسوان، حيث تسير الحركة بشكل طبيعي في جميع الشوارع، ولا توجد أى تجمعات أو مشاكل.





وبعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك، قضى العديد من الشباب المتواجدين بالمقاهي بالقرب من ميدان الشهداء بمدينة أسوان، أوقاتهم في لعب الضمنى، باعتبارها أحد الألعاب المفضلة لديهم، والتي يحرصون على لعبها برفقة أصدقائهم، وسط أجواء مليئة بالفرح والود.



