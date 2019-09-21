شاهد.. الهدوء يسيطر على ميادين البحر الأحمر

تشهد شوارع ميادين محافظة البحر الأحمر المختلفة، بمدنها السبع؛ حالة من الهدوء التام، حيث تسير الحياة كما هو معتاد، دون وجود أي مشكلات أو تجمعات لأشخاص في مختلف المناطق.



كما يشهد ميدان الدهار الرئيسي وسط مدينة الغردقة حالة من الهدوء المعتاد دون وجود أي مشكلات تؤثر علي حركة المواطنين من أي نوع.



كما تشهد شوارع مدينة الغردقة سيولة مرورية بجميع الأنحاء، وانتشار رجال المرور لتنظيم حركة مرور السيارات في الشوارع الرئيسية.