"تعليم الجيزة" تكرم المحالين للمعاش والمتميزين فى الأنشطة الفنية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، حفلًا برعاية خالد حجازي وكيل وزارة التعليم بالجيزة، لتكريم عددًا من القيادات التعليمية بالمحافظة والتي بلغت سن المعاش.



شهد الحفل تكريم سلوي أبو غزال مدير عام الشئون التنفيذية سابقًا، ومحمد صابر مدير عام الحوامدية سابقًا، وكمال عرابي مديرعام الشيخ زايد سابقًا، حيث تم منحهم الهدايا والدروع وشهادات التقدير لاسهامهم في خدمة المنظومة التعليمية طوال حياتهم العملية.



حضر الحفل المهندس عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، ونفرتيتي محمد رئيس مجلس أمناء السعيدية، والدكتور محمود الفولي وكيل المديرية، وسماح إبراهيم مدير عام التعليم العام، وحمدي السيد مدير عام التعليم الفني وجميع قيادات المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية.



وفى سياق متصل كرم حجازي الطلاب المميزين والحاصلين على مراكز متقدمة على المستوي الجمهوري في أنشطة التربية الاجتماعية.



كما كّرم المعلمين الفائزين والتقط الصور التذكارية معهم متمنيًا لهم مزيد من التوفيق والنجاح والتميز.