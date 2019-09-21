فضيحة الجزيرة.. القناة تعرض فيديوهات مزيفة عن وجود مظاهرات بمصر

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع يفضح أكاذيب قناة "الجزيرة"، ويرصد كيفية تلفيقها وتحريضها ضد الدولة ببث فيديوهات مزيفة عن وجود تظاهرات في محافظات مصر.



ويوضح الفيديو، أن الجزيرة بثت نفس المشهد تارة على أنه تظاهرة في ميدان التحرير، وتارة أخرى على أنه في المنصورة.



ومن ناحية أخرى، نشر "أديب"، تسجيلًا صوتيًا لقيادي إخواني يعترف فيه بأن الشباب ينشرون فيدوهات لمظاهرات قديمة، على أنها تحدث حاليًا.