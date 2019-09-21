هندوراس تشن حملة لمكافحة الحشرات المسببة لـ"حمى الضنك"

شن عمال الطوارئ في هندوراس حملة كبيرة لمكافحة الحشرات المسببة في انتشار فيروس "حمى الضنك"، وذلك عقب تفشي المرض في العاصمة تيجوسيجالبا.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن عمال الطوارئ في هندوراس قاموا برش العديد من الأماكن بالمبيدات الحشرية، وذلك في إطار الجهود التي تسعى للقضاء على الفيروس الذي تسبب في وفاة 135 شخصا من بينهم أطفال في العاصمة الهندوراسية.



ويعتبر فيروس حمى الضنك فيروسا قاتلا، ينتقل بواسطة لدغة البعوض أعراضه تشبه الإنفلونزا ولكنها شديدة، ولا يوجد علاج لحمى الضنك لكن الحصول على الرعاية الطبية المناسبة يقلل نسبة الوفيات، وأفضل طريقة للوقاية منها هي تجنب لدغات البعوض.