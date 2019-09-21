السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هندوراس تشن حملة لمكافحة الحشرات المسببة لـ"حمى الضنك"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
مكافحة حشرات
مكافحة حشرات
أ ش أ
طباعة
شن عمال الطوارئ في هندوراس حملة كبيرة لمكافحة الحشرات المسببة في انتشار فيروس "حمى الضنك"، وذلك عقب تفشي المرض في العاصمة تيجوسيجالبا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن عمال الطوارئ في هندوراس قاموا برش العديد من الأماكن بالمبيدات الحشرية، وذلك في إطار الجهود التي تسعى للقضاء على الفيروس الذي تسبب في وفاة 135 شخصا من بينهم أطفال في العاصمة الهندوراسية.

ويعتبر فيروس حمى الضنك فيروسا قاتلا، ينتقل بواسطة لدغة البعوض أعراضه تشبه الإنفلونزا ولكنها شديدة، ولا يوجد علاج لحمى الضنك لكن الحصول على الرعاية الطبية المناسبة يقلل نسبة الوفيات، وأفضل طريقة للوقاية منها هي تجنب لدغات البعوض.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

أسعار فساتين النجمات في مهرجان الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يعلق على هزيمة الزمالك أمام الأهلي

منذ يوم

"الثوم".. صيدلية فى منزلك.. مالا تعرفه عنه

منذ حوالي 5 ساعات

حبس أب وشقيقيه في اغتصاب ابنته وتصويرها عارية في كرداسة

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

العثور على أكبر هرم بالعالم.. "مخبأ" فى جواتيمالا

هزة أرضية تضرب القاهرة

On sport مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر «السوبر» اون سبورت الزمالك ضد الاهلي يلا شوت لايف

أيام زمان

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الصحة

مياه الصنبور تهدد 100 ألف أمريكي بالسرطان

تناول الأطفال للجلوتين مرتبط بإصابتهم بالسكري

دراسة: السمنة تتسبب فى تلف الأوعية الدموية

أفضل 6 وجبات لسد الجوع أثناء "الدايت"

الرئيس نيوز

عمرو أديب يعرض تسجيلاً صوتياً لعناصر الإخوان يكشف فشل دعوات التظاهر

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. كتائب تروج لفيديوهات قديمة في التحرير

فضيحة الشرق ومكملين.. المصريون يصدمون قنوات الإخوان

هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

منوعات

احذر مسكن آلام يحول دماء أمريكية إلى اللون الأزرق

صور نادرة لـ رونالدو في طفولته تشعل السوشيال ميديا

أجمل رحلات السياحة النسائية لعام 2020

ثانى حالة إصابة بشلل الأطفال فى الفلبين

كشكول

تحويل المرحلة الاعدادية بمدرسة الإيمان بالعمرانية لفترة مسائية

أولياء أمور مدرسة بالجيزة يناشدون الوزير: نقلوا أبنائنا تعسفيا

بالصور.. وكيل تعليم الفيوم يتفقد عددا من المدارس

بالصور.. حفل لتكريم قيادات الجيزة التعليمية التي بلغت سن المعاش

إسلام سياسي

القبض على نجل سعد الكتاتنى بـ 6 أكتوبر

بسيجارة حشيش وشعار الجماعة.. شاب إخواني يسخر من حالهم خلال 6 سنوات

صفعات على وجه الإخوان.. استطلاع رأى على قناة الجماعة يفضح فشلهم

مرصد الأزهر يطلق حملة "وطني" للتوعية بقيمة الوطن


زيت وسكر

القوى العاملة: فض إضراب عمال “ستيا” بالإسكندرية وصرف جزء من الحافز

الاتحاد الأوروبى يوافق على تمويل 8 مشروعات زراعية

القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية

السعودية : منح تأشيرة خروج نهائي للوافد حال عدم وجود قيود أمنية أو قضائية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
المزيد

الثقافة

الأحد.. اختيار صنايعية مصر بالفسطاط

زوجة جلال أمين: رفض دخول مستشفى فى آخر حياته وقال «سيبونى وسط ولادى»

زوجة سيد حجاب: لم يفكر فى شراء «مدفن» وقال: «لا يكتب سيرته الذاتية غير المقبل على الموت»

غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثامن من البرنامج الثقافى بمغاغة

صفحتنا ع الفيس بوك