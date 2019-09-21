"مظاهرات فشنك".. الإخوان تفبرك احتفالات الشعب بفوز المنتخب على زيمبابوي

تداول عدد من لجان جماعة الإخوان الإلكترونية صورا يزعمون أنها التقطت الآن فى ميدان التحرير، وتزعم خروج المتظاهرين للميدان.



وبالبحث يتبين أن الصورة المتداولة والتى يزعم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أنها لمظاهرة الآن فى ميدان التحرير بوسط القاهرة، غير صحيحة تماماً.



عند البحث عن أول نشر للصورة فى محرك البحث جوجل، يظهر العديد من الأخبار التى تظهر أول تاريخ للصورة والذى هو 22 يونيو 2019، أثناء احتفال عدد كبير من جماهير الكرة المصرية بميدان التحرير للاحتفال بفوز المنتخب الوطنى على نظيره زيمبابوي، فى أولى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ32، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو، حتى 19 يوليو الماضى.



كما فبرك أعضاء الجماعة الإرهابية عبر تغيير الصوت للمقاطع الفيديوهات بعض المقاطع زعموا أنها من مظاهرات مزعومة اليوم.







