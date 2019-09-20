المنظمة الدولية للهجرة تستنكر مقتل مهاجر سوداني في ليبيا

استنكرت المنظمة الدولية للهجرة، على لسان المتحدث باسمها برنارد دويلي، مقتل مهاجر سوداني في ليبيا بعد أن أعاده خفر السواحل الليبي إلى الشاطئ ضمن مجموعة من المهاجرين الذين كانوا قد دفعوا لمهربين من أجل عبور المتوسط للوصول إلى الشواطئ الأوروبية.



وقال المتحدث، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، إن المأساة وقعت في نقطة النزول في أبو سيتا في طرابلس حيث كان خفر السواحل الليبي قد أعاد 103 من المهاجرين إلى الشاطئ وكانوا يقاومون إعادتهم إلى مركز الاحتجاز.



وأفاد موظفو المنظمة الذين كانوا في موقع الحادث لتقديم المساعدة للمهاجرين بأن رجالا مسلحين بدأوا في إطلاق النار في الهواء عندما حاول عدة مهاجرين الهرب من حراسهم؛ مما أسفر عن إصابة المهاجر السوداني برصاصة في المعدة وتم نقله إلى عيادة قريبة لكنه توفي بعد ساعتين من الدخول.



وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه ما زال هناك حوالي 5 آلاف من النساء والأطفال والمهاجرين محتجزين في ظروف غير إنسانية في ليبيا حيث يتم احتجاز أكثر من 3 آلاف شخص في مناطق النزاع النشط ويتعرضون لخطر شديد.