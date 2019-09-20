أجهزة الأمن العراقية: مقتل 12 في انفجار حافلة قرب كربلاء

ذكر بيان صادر عن أجهزة الأمن العراقية، أن انفجارا وقع في حافلة قرب مدينة كربلاء جنوبي بغداد اليوم الجمعة أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح.



وقال متحدثان باسم الشرطة في منطقة الواقعة إن عبوة ناسفة زرعت في الحافلة وانفجرت على المدخل الشمالي للمدينة مما تسبب في إضرام النار في المركبة وأشارا إلى أن المصابين نقلوا للمستشفى.



ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.



وندرت مثل تلك الهجمات في جنوب العراق ذي الأغلبية الشيعية في السنوات القليلة الماضية خاصة بعد هزيمة تنظيم داعش في العراق في 2017.



لكن مسلحين من داعش واصلوا تنفيذ هجمات استهدف أغلبها قوات الأمن في شمال البلاد.