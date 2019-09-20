غدًا.. المجتمع المدني في السودان يحتفل باليوم العالمي السلام

أكد تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في السودان (جيموسات)، اكتمال الترتيبات للاحتفال باليوم العالمي للسلام، تحت شعار "سلام محبة وتسامح"، بمشاركة عدد من المنظمات الوطنية.



وقال رئيس التجمع المكلف المهندس نادر عبد القادر، يوم الجمعة، إن احتفال التجمع باليوم العالمي للسلام سيشهد حضور وزراء ومسئولين، مشيرا إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي وقيادة البلاد تُعطي السلام أولوية قصوى.



ولفت إلى أن الوثيقة الدستورية حددت الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية، لتحقيق السلام، باعتبار أن السلام يوفر الفرصة لتحقيق التنمية المستدامة، في كافة مناطق السودان.



وأضاف أن الاحتفال سيركز على الشعار العالمي لهذا اليوم، والذي يدعو إلى العمل المناخي من أجل السلام، وسيسلط الضوء على أهمية مكافحة تغير المناخ، بوصفه وسيلة لحماية السلام وتعزيزه في جميع أنحاء العالم.



وأكد أن تغير المناخ يهدد السلم والأمن الدوليين ويؤدي إلى كوارث طبيعية، ونزوح أعداد كبيرة في حالات النزاع، وأن الملايين يضطرون إلى ترك منازلهم والبحث عن الأمان في أماكن أخرى.