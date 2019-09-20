إصابة 4 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بحاجز خرسانى بطريق السويس

أصيب 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني بطريق السويس "السخنة – الجلالة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام، لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، ورفعت إدارة تأمين الطرق آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالحادث أخطرت النيابة للتحقيق.



كانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، تلقى إخطارًا بالحادث من إدارة تأمين الطرق، وعلى الفور انطلقت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص من مستقلي السيارة بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم؛ نتيجة اصطدامهم بالحاجز الخرساني.



وقال مصدر طبي بالمستشفى العام، إن الإصابات ما بين كدمات وجروح وسحجات، وتم عمل الإسعافات وتلقي العلاج اللازمة للمصابين في الحادث وحالتهم مستقرة.

