لجان الإخوان الإلكترونية تغير أسماء جروبات "فيسبوك" للهجوم على الدولة

كشف الإعلامي عمرو أديب بالدليل، تغيير عدد من لجان الإخوان الإلكترونية لأسماء جروبات "فيسبوك"، وعنونتها بأسماء ضد الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي.





وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن كل تغيير لاسم الجروب موثق الهدف منه الإيحاء بأن هذه الأعداد المتابعة والمنضمة للجروبات، هي أعداد معارضة للرئيس السيسي، بينما الواقع أنها انضمت إلى جروبات بأسماء لنشاطات غير سياسية.





وأردف:"يبقى الواحدة منضمة لجروب "بحجابي"، و"أميرة وأفتخر"، وغيرها، وفجأة تجد نفسها في جروب "كفاية يا سيسي".