إندونيسيا تؤجل التصويت على مشروع قانون يجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج

أمر الرئيس الإندونيسي اليوم الجمعة البرلمان بتأجيل التصويت على مشروع قانون يجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج وبين المثليين وسط احتجاجات وانتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وبعد أن حذرت استراليا، التي ترسل الكثير من السائحين لإندونيسيا، مواطنيها من عواقب تلك الخطوة.



وقال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو إن 14 بندا في القانونالجنائي الجديد تحتاج إلى المزيد من المراجعة بعد تلقي مشاركات من جهات مختلفة وأمر الوزير المختص بمراجعة مشروع القانون "ليصبح مثاليا" قبل طرحه للنقاش في البرلمان. وكان الموعد المقرر للتصويت قبل التأجيل هو الأسبوع المقبل.



وأضاف ويدودو في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "أمرت وزير العدل وحقوق الإنسان بإبلاغ هذا القرار للبرلمان.. لتأجيل إقرار مشروع القانون الجنائي".



ويحظر مشروع القانون ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والعلاقات المثلية كما يشمل عقوبات على إهانة الرئيس وعقوبة على الإجهاض دون ضرورة طبية أو حالة اغتصاب بالسجن أربع سنوات.