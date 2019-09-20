قفشة يعرب عن سعادته بأول بطولة له مع الأهلي

أبدى محمد مجدي "قفشة" لاعب فريق الأهلي لكرة القدم، سعادته بالتتويج بأول لقب له مع الفريق منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الأهلي فاز بلقب كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على الزمالك 3 2، اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وقال قفشة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "المباراة كان فيها متعة كبيرة في البداية، لكن نهايتها كانت صعبة، بعد الظروف التي تعرض لها الفريق بإصابة ثنائي الدفاع، لكننا توجنا باللقب".

وعزز الأهلي هيمنته على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على الزمالك 3 2.