"العمرانية" ينصح المواطنين باتباع عدد من الخطوات عند شراء عقار

نصح حي العمرانية عبر صفحته الرسمية مواطنيه بعدد من النصائح الهامة الواجب اتباعها عن شراء أو إيجار العقارات حتى لا يقعوا ضحية لعمليات النصب عليهم من قبل بعض الشركات الوهمية.



وشدد الحي، على ضرورة التأكد من أن العقار المتعامل عليه، حصل على رخصة بناء من خلال الاجراءات الآتية:



- التوجه إلى الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار.



- تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء المعدل بالقرار الوزارى رقم 1092013 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 66 (تابع) فى 2032013 يتضمن كل البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد وغير ذلك.



وأوضح الحى أنه طبقًا للمادة (66) من قانون البناء يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتي:



1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.



2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.



3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام.



وحذر الحي من الشراء في حالة إذا كان البائع ليس لديه صفة قانونية للبيع أو التصرف حتى لا يقع المشترى لعملية نصب.



كما حذر من شراء شقة دون عداد كهرباء عادي «رقم حديدة» وليس عداد ممارسة أو كودى، وضرورة مراجعة بيانات الوحدة أو العقار، بجانب مراجعة الحي الواقع فى دائرتها العقار أو الشقة للتعرف من خلال إدارة الأملاك والتنظيم بالحى أو الإدارة الهندسية للتأكد من المعلومات المهمة التي تتضمن أن العقار ليس متعديًا على أملاك الدولة والامتناع عن شراء أى وحدة سكنية مقامة على أملاك الدولة حتى لا تضيع أموال المشترى.



ونوه حي العمرانية بقيامه باتخاذ الاجراءات القانونية لإزالة العقارات المخالفة واعلاء قوة القانون وغير مسئول عن شراءك لوحدات مخالفة.