الأسهم الأمريكية تتراجع مع تلاشي تفاؤل التجارة

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بعد أن ألغى وفد زراعي صيني زيارة مقررة إلى مونتانا الأسبوع المقبل، مما بدد التفاؤل بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 160.19 نقطة بما يعادل 0.59 بالمئة إلى 26934.6 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.08 نقطة أو 0.50 بالمئة إلى 2991.71 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 65.21 نقطة أو 0.8 بالمئة إلى 8117.67 نقطة.