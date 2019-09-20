رئيس جامعة القاهرة: رفضت واسطة لطالب من وزير سابق





قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه لا يقبل الواسطة لأي طالب، لافتًا إلى أنه يقبل الطلاب في حالة عندما ينطبق عليهم الشروط في البرامج البحثية والتعليمية والخدمية.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي "حمدي رزق": أن أحد الوزراء الكبار السابقين، وهو أحد القامات المصرية الآن، أرسل له طلب واسطة لأحد الطلاب لكنه رفضه بسبب عدم انطباق الشروط عليه والفرق في الدرجات.وتابع: " رديت على سيادته، أرجو أن تقبل اعتذاري الشديد لعدم انطباق الشروط على الطالب".