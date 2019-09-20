عمرو أديب يناشد "فيسبوك" بالتصدى للحسابات المزيفة

ناشد الإعلامي عمرو أديب، إدارة موقع "فيسبوك" بالتصدي للحسابات المزيفة التي تروج للشائعات والأكاذيب.





وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"كونوا منصة محترمة، واغلقوا الحسابات المزيفة، التي تحرض على القتل والتدمير، وتعرض حياة الناس للخطر، يجب التصدي بقوة لهذه الصفحات وغلقها".





ورصد "أديب" عددًا من الجروبات، والصفحات التي غيرت أسماءها فجأة لتجعله "كفاية بقى يا سيسي"، لتوهم المتابعين أن هذه الأعداد المتايعة لها هي ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما الحقيقة أنها أنشأت تحت عناوين مختلفة مثل "هابي لايف"، و"معركة الوعي"، ثم غيرت أسماءها.





ولفت أديب إلى أن "تويتر" كشف الحسابات المزيفة التي شاركت في الهاشتاجات الأعلى تداولًا وأغلقتها، لتظهر حقيقة اللجان الإلكترونية التي تهاجم الدولة.