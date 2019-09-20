حسين الشحات يهدي لقب السوبر المصري لجماهير الأهلي

أهدى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، لقب كأس السوبر المصري لكرة القدم، لجماهير فريقه.



وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك 3 2 في المباراة التي أٌقيمت بينهما، اليوم الجمعة، في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.



وقال الشحات في تصريحات عقب المباراة إن جماهير الأهلي دائما كلمة السر في التتويج بالبطولات.



وأضاف أن بطولة السوبر جاءت في توقيت مثالي، خاصة وأنها في بداية الموسم، وهو ما يمثل نقطة انطلاقة قوية للفريق، مشيرًا إلى أن الفوز بالبطولات ليس جديدًا على ناديه.



واختتم الشحات تصريحاته قائلًا أن الفريق يركز على الاحتفاظ بلقب الدوري واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه هو الهدف الأكبر الذي يسعى إليه مع زملائه.