طبيب الأهلي يؤكد إصابة 3 لاعبين

أكد خالد محمود طبيب فريق الأهلي أن عمرو السولية لاعب الوسط، اشتكى من إصابة بكدمة في واجهة القدم، وذلك بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم والتي انتهت بفوز فريقه 3 2 على الزمالك.



وأضاف محمود في تصريحات عقب المباراة أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق غادر المباراة بعد أن تعرض لإصابة بإجهاد في عضلة السمانة، في حين اشتكى محمود متولي من إصابة في العضلة الخلفية مما اضطره لعدم استكمال المباراة.



وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه، بعد فوز على الزمالك 3 2 في المباراة النهائية، ليضيف اللقب الثاني له خلال العام الجاري بعد الفوز بالدوري.