علا غانم: لا أخاف الموت لكن أخشى المرض

قالت الفنانة المصرية "علا غانم": إنها لا تتدخل في شغل المخرجين، وأنها تختار بدقة المخرج الذي تعمل معه".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامية "ياسمين سعيد":" أنها تتمنى العمل مع المخرج شريف عرفة، لافته إلى أنها حاسة ممكن يطلع منها حاجة لسا مطلعتش.



وعن رأيها في أدوار الإغراء، قالت: رفضت عدد من المشاهد قبل كدة بسبب أفورتها، مشيرة إلى أن السينما والدراما زمان كانوا أكثر جرأة في المشاهد.



وأوضحت: أن الناس هي إللي بتصنف المشاهد على إنها إغراء، مشيرة إلى أن الدور يتم تمثيله وسط 40 رجل.



كما كشفت عن حالتها أثناء تصوير مشهد في مسلسل "سلسال الدم "، قائلة: دخلت في حالة غير طبيعية خلال تصوير مشاهد الربط بالسلسلة.



كما أشارت إلى أن أكثر ما تخشاه في حياتها هو المرض، قائلة: مبخفش من الموت، لكنى أخشى عذاب المرض.