الشناوي: لقب السوبر إهداء للجماهير.. وللمدرب "فايلر"
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:33 م
أكد محمد الشناوي حارس مرمي فريق الأهلي، أن تتويج فريقه بلقب كأس السوبر لكرة القدم، بالفوز على الزمالك 3 2، يعتبر هدية من اللاعبين للجماهير، وللجهاز الفني الجديد، بقيادة السويسري رينيه فايلر.
وقال الشناوي في تصريحات عقب المباراة: "التتويج بالسوبر المحلي دفعة قوية، قبل انطلاق بطولة الدوري المصري، خاصة أنها البطولة المفضلة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي".
وأضاف الشناوي:" نسعى هذا الموسم إلى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الغائبة عن النادي منذ فترة".
وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على الزمالك 3 2، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
وقال الشناوي في تصريحات عقب المباراة: "التتويج بالسوبر المحلي دفعة قوية، قبل انطلاق بطولة الدوري المصري، خاصة أنها البطولة المفضلة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي".
وأضاف الشناوي:" نسعى هذا الموسم إلى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الغائبة عن النادي منذ فترة".
وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على الزمالك 3 2، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.