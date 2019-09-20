الشناوي: لقب السوبر إهداء للجماهير.. وللمدرب "فايلر"

أكد محمد الشناوي حارس مرمي فريق الأهلي، أن تتويج فريقه بلقب كأس السوبر لكرة القدم، بالفوز على الزمالك 3 2، يعتبر هدية من اللاعبين للجماهير، وللجهاز الفني الجديد، بقيادة السويسري رينيه فايلر.



وقال الشناوي في تصريحات عقب المباراة: "التتويج بالسوبر المحلي دفعة قوية، قبل انطلاق بطولة الدوري المصري، خاصة أنها البطولة المفضلة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي".



وأضاف الشناوي:" نسعى هذا الموسم إلى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الغائبة عن النادي منذ فترة".



وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على الزمالك 3 2، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.