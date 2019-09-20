الأحد.. اختيار صنايعية مصر بالفسطاط

تبدأ لجنة اختيار المتقدمين بمبادرة رئيس الجمهورية "صنايعية مصر" للتدريب المهني والحرفي لحماية التراث وإعادة إحيائه، أعمالها في الثانية عشر ظهر الأحد 22 سبتمبر بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية المنفذ للمبادرة.



يترأس اللجنة الدكتور فتحي عبد الوهاب وعضوية كلًا من: الدكتورة نهلة إمام رئيس قسم العادات والمعتقدات بالمعهد العالي للفنون الشعبية، وزينب سالم أستاذ الخزف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، والدكتور أحمد وحيد أستاذ المعادن والحلي بكلية الفنون التطبيقية وعميد جامعة بدر، والفنان الكبير عز الدين نجيب، والدكتور أحمد عبد الكريم أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتور على السنوسي أستاذ تصميم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة سلوى الشربيني رئيس الإدارة المركزية للحرف التراثية بقطاع الفنون التشكيلية، والدكتور هشام جمعة مدير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط.



تقدم بالمبادرة 436 شاب وفتاة من سن 18 حتى 40 عامًا في مجالات: الخزف_ الحلي، الأشغال " نقش_ أركت"، تطعيم بالصدف، قشرة الخشب، والختامية.



ومدة برنامج التدريب 8 أشهر على مرحلتين: الأولى للمبتدئين، والثانية لرفع كفاءة الحرفي وهي مخصصة للراغبين في رفع كفاءتهم من العاملين في المجال بالإضافة إلى المتفوقين بالمرحلة الأولى للتدريب، ويتضمن البرنامج دراسات نظرية وأخرى عملية وتطبيقه وتضم كل دوره من 15 إلى 20 متدرب في كل حرفة.