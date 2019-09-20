مزار جديد للراحل الأنبا بيشوي في تذكار رحيله

قام دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، بتجهيز مزار خاص للراحل الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ وتوابعها، وذلك بالتزامن مع إحياء تذكار السنوية بعد رحيله.



وأطلق الدير برنامج عن حياة وخدمة الراحل الأنبا بيشوي، تحت عنوان "رجل من السماء"، وذلك برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا ماركوس رئيس الدير.



وكان الأنبا بيشوي أستاذًا في "المسكونيات" بالكلية الإكليريكية ومعهد الرعاية، كما انتدبه البابا شنودة ليمثل الكنيسة القبطية، في حفل تتويج قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان السابق، فضلًا عن أنه أحد المشاركين في حملة "تراث كنيستنا.. روح وحياة"، والتي أطلقها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.