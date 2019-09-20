بيت السناري يمتلئ بأشعار ولاء الدين فاروق

أجواء ساحرة شهدها بيت السناري، فعلى نغمات الموسيقى، انطلقت أشعار المهندس "ولاء الدين فاروق"؛ ( إلى فلانة)، وتخللها الغناء من الصوتين الواعدين محمد جاسر ومحمد نجاح، اللذان يكملان الإبداع معه، عندما يحكى قصة (الدنجوان)، ولا يتركاه وهو يناقش (عقدة الخواجة)، ذاك النص الساخر المحبوك دراميًا وهو ينظر إلى (وشوش الناس)؛ ليجد فيهم (جنة أرضية).



وشارك فى الحفل الطبيب الشاعر عمار أحمد، الذي أبدع في مجموعة من قصائده مثل (آخر ما تسطره يميني) و(مشتاق) و(تريثي) وغيرهم.



وتخلل الحفل بعض الفقرات للضيوف، منها كلمة مميزة للكاتب الصحفي محمد خليفة، عن تاريخ مصر القديم، وقصيدتي شعر عامية للشاعرتين هاجر حلمي، وسارة حلمي، وأغنية من الصوت الرائع، "الزهراء مصطفى"، والتي أبدعت في أغنية (بطل عناد)، من كلمات ولاء الدين فاروق أيضا.