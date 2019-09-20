وكالة الطاقة الذرية تدعو لتطوير التشغيل الآمن للمنشآت النووية

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتأكد من أن الدول التي لديها برامج ناشئة للطاقة النووية تتوافر لها الأدوات اللازمة لتطوير هيئة تنظيمية فعالة ومستقلة للتشغيل الآمن للمنشآت النووية.



وقال بيان للوكالة الدولية اليوم الجمعة – من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا – أنه يمكن للدول التي تستحدث أو توسع الطاقة النووية أن تستفيد من تجربة الدول التي لديها برامج متطورة للطاقة النووية في وضع إطار تنظيمي جيد وأمن.



وشدد بيان الوكالة على ضرورة دعم القادمين الجدد إلى النادي النووي والتركيز على تطوير وصيانة البنى التحتية للسلامة النووية بما يتوافق مع معايير السلامة التى أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



ولفت البيان إلى قول خوان كارلوس لينتيجو نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة الأمن النووي أن العديد من التحديات التي واجهت تطوير البنية التحتية والتنظيمية حددتها الدول في اجتماع لمنتدى التعاون الإقليمي عُقد في يونيو من العام الماضي مشيرا إلى أن هذا الاجتماع أتاح فرصة لمناقشة هذه التحديات للمساعدة فى وضع إطار التعاون الإقليمي وتشكيل العمل المستقبلي لدعم الدول الناشئة في مجال الطاقة النووية.