السيلية يهزم قطر بهدف قاتل في الدوري القطري

اقتنص السيلية فوزًا صعبًا من ضيفه قطر 1 صفر، اليوم الجمعة، في المرحلة الرابعة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.



وسجل المدافع السنغالي كارا موبدجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، بعد أن استقبل كرة عرضية من زميله أحمد المنهالي، ليوجهها بضربة رأس في شباك فريق قطر.



ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد (فار)، ليتخذ قرار إشهار البطاقة الحمراء في وجه المغربي مهدي برحمة لاعب قطر في الدقيقة 85، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.



ورفع السيلية رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، فيما بقى قطر بدون رصيد من النقاط في المركز الحادي عشر (قبل الآخير).