السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

نيمار وجيسوس يزينان قائمة السامبا لوديتي السنغال ونيجيريا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:15 م
جريدة الدستور
طباعة
كشف المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة عن قائمة فريقه استعدادا للمباراتين الوديتين أمام نظيريه السنغالي والنيجيري في أكتوبر المقبل.

وشهدت القائمة عودة المهاجم جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي إلى صفوف السامبا بعد انتهاء إيقافه لمدة شهرين بسبب ما صدر منه من تصرفات غاضبة عقب طرده في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) التي استضافتها بلاده.

كما ضمت القائمة نجم الهجوم الشهير نيمار دا سيلفا الذي عاد للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع هذا الأسبوع وسجل هدفا ليقود الفريق للفوز على ستراسبورج 1 صفر في الدوري الفرنسي.

وكان نيمار عاد لصفوف المنتخب البرازيلي في وقت سابق من الشهر الحالي بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في كوبا أمريكا.

وسجل نيمار هفا وصنع هدفا ليقود المنتخب البرازيلي للتعادل 2 2 مع كولومبيا وديا فيما خسر الفريق مباراته الودية التالية أمام بيرو صفر 1.

واستدعى تيتي الللاعب الشاب رينان لودي 21 عاما بعد تألقه في صفوف أتلتيكو مدريد هذا الموسم لتكون المرة الأولى التي يستدعى فيها لقائمة السامبا.

وغاب عن القائمة كل من مارسيلو 31 عاما لتراجع مستواه مع ريال مدريد الإسباني وفينيشيوس جونيور مهاجم الريال والذي لم يظهر بمستواه المعهود في وديتي السامبا هذا الشهر أمام كولومبيا وبيرو.

ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره السنغالي في العاشر من أكتوبر المقبل في سنغافورة كما يلتقي بعدها لثلاثة أيام مع نيجيريا.

وضمت القائمة:
لحراسة المرمى: إديرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) وويفرتون (بالميراس) وسانتوس (أتلتيكو بارانينسي).
وللدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) ودانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) ورينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني) وتياجو سيلفا وماركينوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) وإيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) ورودريجو كايو (فلامنجو).
وللوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) وآرثور (برشلونة الإسباني) وفابينيو (ليفربول الإنجليزي) وماتيوس هنريكي (جريميو) وفيليب كوتينيو (بايرن ميونخ الألماني) ولوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي).
وللهجوم: إيفرتون (جريميو) وفيرمينو (ليفربول الإنجليزي) وجابرييل باربوسا (فلامنجو) وريتشارلسون (إيفرتون) ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرملان الفرنسي) وجابرييل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي)

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

"أبو جلابية" يفضح الإرهابية.. الإخوان يفبركون فيديوهات تظاهرات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عمرو أديب يعلق على هزيمة الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"انقلب السحر على الساحر".. 73% يرفضون "النزول للشارع" باستطلاع "الشرق الإخوانية"

منذ حوالي 8 ساعات

أكذوبة جديدة لـ"الإخوان".. حقيقة فيديو مظاهرات طلعت حرب المفبرك

ads

الصور

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

image description

صور تكشف أكاذيب الإخوان عن ميدان التحرير

الأكثر قراءة

سعر عقد وأسورة محمد رمضان

اشتباكات بين أعضاء مجلسي إدارة الأهلي والزمالك (فيديو)

حبس أب وشقيقيه في اغتصاب ابنته وتصويرها عارية في كرداسة

من قلب ميدان التحرير.. فيديو يفضح أكذوبة المظاهرات

أيام زمان

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

الصحة

مياه الصنبور تهدد 100 ألف أمريكي بالسرطان

تناول الأطفال للجلوتين مرتبط بإصابتهم بالسكري

دراسة: السمنة تتسبب فى تلف الأوعية الدموية

أفضل 6 وجبات لسد الجوع أثناء "الدايت"

الرئيس نيوز

عمرو أديب يعرض تسجيلاً صوتياً لعناصر الإخوان يكشف فشل دعوات التظاهر

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. كتائب تروج لفيديوهات قديمة في التحرير

فضيحة الشرق ومكملين.. المصريون يصدمون قنوات الإخوان

هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

منوعات

احذر مسكن آلام يحول دماء أمريكية إلى اللون الأزرق

صور نادرة لـ رونالدو في طفولته تشعل السوشيال ميديا

أجمل رحلات السياحة النسائية لعام 2020

ثانى حالة إصابة بشلل الأطفال فى الفلبين

كشكول

تحويل المرحلة الاعدادية بمدرسة الإيمان بالعمرانية لفترة مسائية

أولياء أمور مدرسة بالجيزة يناشدون الوزير: نقلوا أبنائنا تعسفيا

بالصور.. وكيل تعليم الفيوم يتفقد عددا من المدارس

بالصور.. حفل لتكريم قيادات الجيزة التعليمية التي بلغت سن المعاش

إسلام سياسي

القبض على نجل سعد الكتاتنى بـ 6 أكتوبر

بسيجارة حشيش وشعار الجماعة.. شاب إخواني يسخر من حالهم خلال 6 سنوات

صفعات على وجه الإخوان.. استطلاع رأى على قناة الجماعة يفضح فشلهم

مرصد الأزهر يطلق حملة "وطني" للتوعية بقيمة الوطن


زيت وسكر

القوى العاملة: فض إضراب عمال “ستيا” بالإسكندرية وصرف جزء من الحافز

الاتحاد الأوروبى يوافق على تمويل 8 مشروعات زراعية

القوى العاملة: يجب مواجهة أسوأ أشكال عمل الطفل بنوع من الجدية

السعودية : منح تأشيرة خروج نهائي للوافد حال عدم وجود قيود أمنية أو قضائية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: ماذا لو استجاب الله لدعاء الأمهات؟
المزيد

الثقافة

زوجة جلال أمين: رفض دخول مستشفى فى آخر حياته وقال «سيبونى وسط ولادى»

زوجة سيد حجاب: لم يفكر فى شراء «مدفن» وقال: «لا يكتب سيرته الذاتية غير المقبل على الموت»

غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثامن من البرنامج الثقافى بمغاغة

غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر قصيدة النثر بأتيليه القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك