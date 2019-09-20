العامري فاروق يعرب عن سعادته بفوز الأهلي بلقب السوبر

أبدى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اليوم الجمعة، سعادته البالغة بتتويج فريقه ببطولة كأس السوبر المصري، بالفوز على الزمالك 3 2، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وقال العامري، في تصريحات إذاعية عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك، وكنا الأحق بالفوز بالمباراة، هذه البطولة ستعطي دفعة قوية للاعبين قبل بداية الموسم".



وأضاف: "نطمح في حصد المزيد من البطولات في الفترة المقبلة على رأسها لقب دوري أبطال أفريقيا".



وتابع: "النيجيري جونيور أجايي كان مفاجأة المباراة بمستواه المتميز ونجاحه في استعادة جزء كبير من مستواه الفني المعروف، وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه، كما أنه أضاف اللقب الثاني له خلال العام الجاري بعد تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.