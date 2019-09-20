ألميلو يقلب تأخره لفوز ثمين على أنشخيده بالدوري الهولندي

سجل لاعب الوسط البرازيلي الشاب ماورو جونيور هدفين ليقود فريقه هيراكليس ألميلو إلى قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 2 على مضيفه تفنتي أنشخيده اليوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة السابعة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ورفع ألميلو رصيده إلى 11 نقطة ليقفز ست مراتب إلى المركز الرابع مؤقتا بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة.

وبادر أنشخيده بافتتاح التسجيل في المباراة بهدف مبكر للغاية أحرزه الإسباني أيتور كانتالابييدرا ولكن ألميلو رد بقوة عن طريق ثلاثة أهداف سجلها البلجيكي سيريل ديسرس في الدقيقة 41 وجونيور في الدقيقتين 45 و80 فيما أحرز الدنماركي إميل بيرجرين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في نهاية

المباراة.