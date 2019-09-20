السعودية تستعيد 60% من قدراتها الإنتاجية النفطية المتوقفة

قال "ديفين جيجان" مدير إدارة معلومات النفط العالمية بشركة "جينسكيب" المتخصصة فى تقديم المعلومات عن قطاع الطاقة إن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" المملوكة للدولة استعادت حوالي 60% من القدرات الإنتاجية لمنشآتها النفطية التي تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة يوم السبت الماضي.



وذكرت شركة "جينسكوب" إن "أرامكو" تنتج الآن حوالي 34ر3 مليون برميل يوميا من هذه المنشآت التي كانت تنتج قبل الهجمات حوالي 6ر5 مليون برميل يوميا.



وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "جينسكيب" تعتقد أن "أرامكو" لديها القدرة على إنتاج 900 ألف برميل يوميا إضافية من منشآتها البحرية ومن خلال تغيير معدلات إنتاج منشآتها البرية.



كانت أرامكو قد نشرت في وقت سابق من اليوم الجمعة صورا تظهر حجم الدمار الناجم عن الهجوم الذي تعرض له حقل نفط خريص بطائرات مسيرة يوم السبت الماضي.



وقال فهد عبد الكريم، مدير عام العمليات بالمنطقة الجنوبية في شركة أرامكو، إن حقل خريص استأنف 30 بالمئة من الانتاج خلال 24 ساعة من وقوع الهجوم، وسيضخ 2ر1 مليون برميل نفط يوميا بحلول نهاية سبتمبر.



وتعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بسرعة استعادة الانتاج في حقل خريص ومنشآت نفطية في أبقيق، بعد تعرضهما لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى توقف خمسة بالمئة من الانتاج العالمي للنفط.



وتسود المخاوف في الأسواق العالمية بشأن الفترة التي سوف تستغرقها المملكة من أجل استعادة الانتاج بشكل كامل، في الوقت الذي تسحب فيه من مخزونها للوفاء بالتزاماتها في التوريد.