حركة تنقلات محدودة لقطاع هضبة الأهرام وإدارة الجبانات

اعتمد محافظ الجيزة، عددًا من القرارات الإدارية بشأن تعديلات فى نواب رؤساء الأحياء، وعدد من القطاعات المختلفة.



وشملت التغييرات تعيين أسامة بشاي، نائب رئيس حي بولاق الدكرور، وأمجد مصطفى، نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام، خلفًا للمهندس سميح عبد الجواد، الذي تم تكليفه برئاسة جهاز الجبانات في الجيزة.



وتعد حركة التغييرات التي أجراها المحافظ، في إطار حركة التغييرات، التي يقوم بها المحافظ، بصفة مستمرة؛ وذلك لرفع كفاءة العمل في نطاق المحافظة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.