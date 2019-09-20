النصر حامل اللقب يواصل التراجع بخسارته أمام الحزم في الدوري السعودي

تلقى النصر حامل اللقب الخسارة الثانية على التوالي في جميع المسابقات بعد خسارته أمام ضيفه الحزم 1-صفر ضمن الجولة الرابعة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ولم يتعاف النصر من خسارته أمام السد القطري 3-1 في الدوحة يوم الاثنين الماضي، ليودع دوري أبطال آسيا من دور الثمانية، ليخسر اليوم أيضا ويمنى بأول هزيمة له في أول أربع جولات بالدوري المحلي هذا الموسم.

وسجل السويدي كارلوس ستراندبيرج هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16 اثر تمريرة متقنة من فارس العياف.

وتجمد رصيد النصر عند سبع نقاط من أربع مباريات متساويا مع الهلال الذي جمع نفس العدد من النقاط من ثلاث مباريات وسيلتقي غدا مع مضيفه الاتحاد ضمن الجولة ذاتها.

وواصل العدالة الصاعد حديثا لدوري المحترفين عروضه القوية بتغلبه ليتغلب على ضيفه أبها 2-1.

وكان العدالة قد تعادل في مباراته الأولى هذا الموسم أمام

الأهلي قبل أن يهزم ضمك 4-صفر ثم خسر بصعوبة أمام التعاون 3-2 في الجولة الماضية.

افتتح السنغالي أليو سيسي التسجيل للعدالة في الدقيقة الرابعة اثر تمريرة بينية رائعة ليسددها سيسي في الشباك.

وتعادل صالح آل عباس لأبها في الدقيقة 30 قبل أن يسجل تشارلز اندريا هدف الفوز للعدالة من ضربة رأس اثر تمريرة عرضية من يوسف الفوزاعي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

ورفع الفائز رصيده إلى سبع نقاط بينما تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط.

لكن العدالة خسر جهود حارسه التونسي أيمن المثلوثي الذي خرج مصابا في الدقيقة 65 ليحل محمد المقهوي بديلا له.

وفي مباراة أخرى، فاز الوحدة على مضيفه الفيحاء بهدف دون رد سجله الأسترالي كريج جودوين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 اثر تسديدة جودوين من داخل منطقة جزاء الفيحاء.

ورفع الوحدة رصيده إلى ست نقاط بينما تجمد رصيد الفيحاء عند خمس نقاط فقط.