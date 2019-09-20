فيتل يقود صحوة فيراري ومرسيدس يتفوق في تجارب سباق سنغافورة

قاد سيباستيان فيتل صحوة فريقه فيراري في التجارب الحرة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة لكن من المتوقع أن يستمر غياب السائق الألماني عن

الانتصارات والذي يرجع لأكثر من عام.

واحتل فيتل، الذي حقق فوزه الأخير وكان رقم 52 في مسيرته في سباق جائزة بلجيكا الكبرى في 2018، المركز الثاني صباحا والثالث مساء في التجارب الحرة اليوم الجمعة على حلبة مارينا باي.

واحتل شارل لوكلير زميله في الفريق، والذي يتفوق على فيتل بعد فوزين متتاليين في بلجيكا وإيطاليا، المركز 19 صباحا بسبب مشاكل بصندوق التروس ثم حل سادسا في الفترة المسائية.

وابتعد فيتل بفارق 0.167 ثانية فقط عن ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر الفترة الصباحية لكن الفارق اتسع إلى ما يقرب من ثانية كاملة عن لويس هاميلتون سائق مرسيدس متصدر الفترة المسائية.

وتتناسب سيارة فيراري تماما مع المسارات المستقيمة على حلبتي سبا فرانكورشان ومونزا لكن مسار حلبة شوارع مارينا باي يتميز بكثرة المنحنيات أكثر من أي حلبة أخرى وهو ما يهدد آمال فوز الفريق

الإيطالي.

وقال فيتل "أعتقد أن مرسيدس أظهر قوة كبيرة اليوم. هذا ما رآه الجميع. في اللفة الواحدة وفي معدلات السرعة.

"أعتقد بشكل عام أن مرسيدس كان أسرع قليلا. أمامنا فرصة للتحسن. سنرى".

وفاز فيتل أربع مرات في سنغافورة وهو نفس عدد مرات فوز هاميلتون بطل العالم خمس مرات وهما أفضل من حقق نتائج في سنغافورة.

وحقق فيتل آخر فوز له في سنغافورة في عامه الأول مع فيراري في 2015.

وسيخوض السائق الألماني سباق جائزة سنغافورة الكبرى بعد غد الأحد بعد أداء مرتبك على حلبة مونزا معقل فيراري حيث عانى فيتل من كابوس بفقدان السيطرة على السيارة وعوقب بسبب عودة خطيرة إلى

الحلبة.

وكانت هذه أحدث حلقة في سلسلة أخطاء تعود لسباق جائزة ألمانيا الكبرى الماضي وهو الآن يتأخر عن لوكلير بفارق 13 نقطة في الترتيب.

وأثار أداء فيتل التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق رغم أن تصريحاته تشير إلى عكس ذلك. وينتهي عقد السائق الألماني مع فيراري بنهاية 2020.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه هي أسوأ نقطة في حياته المهنية رد فيتل قائلا "بالتأكيد ليست الأفضل. لكن هذا ليس هو الأسوأ أيضا.

"أحب السباقات وأتطلع لخوض المزيد منها هذا العام. أتمنى أن أحصل على مركز أفضل وأنهي الموسم بالطريقة التي نريدها. ثم أستعد للعام المقبل".