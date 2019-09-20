حبس 7 متهمين بتجارة المخدرات في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 7 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، 7 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم، ضبطوا وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



وتبين من التحريات أن إجمالى المضبوطات بحوزة المتهمين، بلغ 25 كيلو من مخدر البانجو، و30 طربة حشيش، بلغ وزنها 3 كيلو، بالإضافة إلى 3398 قرص مخدر.



كما ضبط بحوزة المتهمين، 200 جرام هيروين، و22 جرامًا من مخدر الأستروكس، و120 جرامًا من مخدر الفودو، و23 جرام أفيون، بالإضافة إلى طبنجة، وخزينتين، و32 طلقة، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمول، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.