"الهايكا" توافق على طلب التلفزة التونسية بإجراء مناظرات رئاسية

وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التونسية الهايكا على طلب التلفزة التونسية تمكين المرشح الرئاسي نبيل القروي من المشاركة في المناظرات التليفزيونية وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.



وعقب هذه الموافقة راسلت التلفزة التونسية كلا من وزارة العدل، والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف، واتبعت التلفزة التونسية في طلبها المسارين الإداري والقضائي حيث تم تكليف محاميها بطلب استعجال النظر في هذه الاذون القضائية.



يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت في 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.