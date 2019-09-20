مالطا تستقبل 35 مهاجرا كانوا على سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج"

ذكرت منظمة "إس أو إس" الإغاثية أن جزءا من المهاجرين الذين تحملهم سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينج" قد وجدوا حلا لمشكلة دخولهم إلى أوروبا.



وقالت المنظمة مساء اليوم الجمعة إن المهاجرين الخمس والثلاثين الذين وصلوا أمس الخميس إلى منطقة البحث والإنقاذ المقابلة لمالطا يمكنهم أن ينتقلوا إلى قارب إنقاذ عسكري مالطي، إلا أن الباقين وعددهم 182 لاجئا على ظهر السفينة ما يزالون بلا مرفأ آمن حتى الآن.



تمكنت السفينة "أوشن فايكينج" التي تديرها منظمة إس أو إس ومنظمة أطباء بلا حدود من إنقاذ هذا العدد خلال الأسبوع الجاري.



تتواجد السفينة في الوقت الراهن بين جزيرة لينوسا الإيطالية ومالطا.