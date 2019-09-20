الأنبا أنجيلوس يشارك باجتماع خدام كنيسة أبي سيفين أرض رائف

شارك الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية مساء اليوم الجمعة، في لقاء اجتماع خدام وخادمات كنيسة الشهيدين أبو سيفين ودميانة بأرض رائف بشبرا.



وألقى نيافته محاضرة بعنوان (قراءة في مقالات في التجسد لبولس البوشي)، بحضور خدام الكنيسة، ويأتي ذلك اللقاء في إطار زياراته الرعوية لكنائس إيبارشية شبرا الشمالية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا؛ حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.