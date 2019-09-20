حبس سمكري سيارات وآخر بتهمة تجارة الآثار في بولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس شخصين متهمين بتجارة الآثار في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما حيث ضبطا وبحوزتهما 10 قطع أثرية بقصد الاتجار.



أكدت تحريات ومعلومات مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حيازة "سمكرى سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة" بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، أثناء قيادته سيارة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام وبرفقته أحد شخص مقيم ببنى سويف - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية تبديد وسبق اتهامه في قضية سرقة منزل، وضبط بحوزتهما 10 قطع أثرية، بينها رأس تمثال من الحجر الجيرى يرجع للعصر الروماني، وجزء من أسفل تمثال من الحجر الجيرى يرجع للعصر الفرعوني، ولوحة من الرخام ترجع للعصر الروماني، وتمثال صخرى لرجل وسيدة يرجع للعصر الروماني، وقطعة من الفخار عليها بعض الرسومات ترجع للعصر الإسلامي، وصدرية من الفيانس ترجع للعصر الفرعوني، ومجموعة من الخرز ترجع للعصر الفرعوني، وعقدين من العقيق ترجع للعصر الإسلامي.