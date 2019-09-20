السبت 21 سبتمبر 2019 الموافق 22 محرم 1441
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كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج
الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:49 م
تصوير : احمد حسن
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