ستراسبورج يفلت من كمين نانت بالفوز الأول له في الدوري الفرنسي

ودع ستراسبورج مسلسل النتائج الهزيلة في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم وحقق انتصاره الأول في المسابقة بالتغلب على نانت 2 1 اليوم الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة السادسة بالمسابقة.



وقلب ستراسبورج تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 1 ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويقفز للمركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



وتجمد رصيد نانت عند عشر نقاط وتراجع للمركز الرابع علما بأنها الهزيمة الثانية للفريق هذا الموسم وهي الأولى له بعد ثلاثة انتصارات متتالية.



وأنهى نانت الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله خليفة كوليبالي في الدقيقة 28 ورد ستراسبورج في الشوط الثاني بهدفين سجلهما ديمتري لينارد ولودوفيك أجورك في الدقيقتين 66 و87 من ضربة جزاء.