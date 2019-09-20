الرفاع البحريني يتعادل مع أولمبيك آسفي المغربي في البطولة العربية

تعادل فريق الرفاع البحريني مع مضيفه أولمبيك آسفي المغربي 1 1، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الــ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم.



وتقدم الفريق المغربي في الدقيقة الثانية عن طريق الإيفواري كوفي بوا، قبل أن يسجل مراد ناجي مدافع آسفي هدف التعادل للفريق البحريني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة.37



ويكفي الرفاع البحريني التعادل السلبي في مباراة العودة لضمان الصعود إلى المرحلة المقبلة، فيما يحتاج أولمبيك آسفي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بهدفين أو أكثر للعبور إلى الدور ذاته.