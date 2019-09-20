فايلر يحصد أول بطولة مع الأهلي

حصد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، أول بطولة بعد توليه المهمة بأيام قليلة عقب قيادته الفريق للتويج ببطولة السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتولى فايلر قيادة الأهلي خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، وقاد الفريق للفوز في أول مباراة ضد كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بثنائية دون رد، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأصبح فايلر سادس مدرب يحرز لقب السوبر المصري للأهلي بعد البرتغالي مانويل جوزيه الأكثر تتويجًا برصيد 4 ألقاب، ثم حسام البدري بـ 3، والإسباني خوان جاريدو، والبرتغالي توني أوليفيرا، وعبد العزيز عبدالشافي "زيزو"، ولكل منهم لقب واحد.