رئيس اتحاد الكرة يسلم لاعبي الأهلي كأس السوبر

سلم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لاعبي النادي الأهلي الميداليات الذهبية وكأس بطولة السوبر التي أقيمت اليوم وتوج بها نادي القلعة الحمراء.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بفوزه على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

ولم ينتظر لاعبو الزمالك حتى يحصلوا على الميداليات وتوجهوا مباشرة إلى غرفة خلع الملابس دون استلام الميداليات.

وأحرز أهدأف الأهلي جونيور أجايي (هدفين) في الدقيقتين 19، و49، وحسين الشحات في الدقيقة 48، وهدفي الأهلي محمود علاء من ركلتي جزاء في الدقيقتين، 64، و76.

وأقيمت المباراة وسط حضور 10 آلاف مُشجع، وخاضها الأحمر بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 2018 وفى المقابل لعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.